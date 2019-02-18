شكرا لقرائتكم خبر عن «سوبرمان» ورفاقه الأبطال في «ياس» حتى 10 مارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل فعاليات معرض «ذا آرت أوف دي سي - ذا دون أوف سوبر هيروز» في ياس مول بأبوظبي، حتى 10 مارس المقبل. وأعلن المركز أنه مدد استضافة المعرض، الذي ينظم بالتعاون مع شركتي «دي سي»، وشركة «ورنر براذرز كونسيومر برودكتس»، استجابة لرغبات الزوّار. وانطلق المعرض في الأول من نوفمبر الماضي، ليبهر الجمهور من محبي كتب وقصص الشخصيات الكرتونية والأبطال من جميع الأعمار، إذ يستعرض صفحات أصلية ونادرة لقصص الأبطال الشهيرة وأهم الأزياء الأصلية والإكسسوارات والمقتنيات لشخصيات سينمائية ذات جماهيرية، من أبرزها: «سوبرمان»، «باتمان»، «وندر ومان» و«ذا جوكر». طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «سوبرمان» ورفاقه الأبطال في «ياس» حتى 10 مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.