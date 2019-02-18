الامارات | أفراح الكعبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكعبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام علي هاشل حمد الكعبي، حفل استقبال بمناسبة زفاف نجليه ماجد إلى كريمة سالم سيف بن فاضل الكعبي، وفهد إلى كريمة مصبح محمد خليفة الكعبي.

حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الهير للأفراح، عدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، ولفيف من الأهل والمدعوين.