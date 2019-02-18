الارشيف / لايف ستايل

الامارات | أفراح الكعبي

0 نشر
العين - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكعبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام علي هاشل حمد الكعبي، حفل استقبال بمناسبة زفاف نجليه ماجد إلى كريمة سالم سيف بن فاضل الكعبي، وفهد إلى كريمة مصبح محمد خليفة الكعبي.

حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الهير للأفراح، عدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، ولفيف من الأهل والمدعوين.

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح الكعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا