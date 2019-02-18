الامارات | لقطات عائلية غالية في «حمدان بن محمد للتصوير»

شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات عائلية غالية في «حمدان بن محمد للتصوير» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة «إنستغرام» لشهر يناير الماضي، التي كان موضوعها «عائلتي». وفاز بجائزة اختيار الجمهور المصور البحريني، فاضل المتغوي.

وشهدت نسخة شهر يناير من المسابقة حضوراً للعدسة الخليجية، فبجانب المتغوي؛ فاز السعودي حسين العبداللطيف، بالإضافة إلى التركي أمير باجي، والإيرانيين جابر غلامي وسهراب كاوه.

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة، وستُنشر صورهم وأسماؤهم في الحساب الرسمي للجائزة على «إنستغرام».

وقال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث، إن «الصور العائلية من أثمن أنواع الصور وأغلاها على القلوب، نحتفظُ بها بقلوبنا مؤطّرةً بالحب والتقدير الكبيرين، ولقد شارَكَنا المصورون لحظاتهم العائلية القيّمة مستخدمين إبداعاتهم البصرية والمهارية».

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من ناحيته، قال فاضل المتغوي عن لقطته الفائزة بجائزة «اختيار الجمهور»، إن «موقع الصورة كان بصحراء بوشكار في الهند، إذ كنتُ أوثق حياة الغجر، فالتقطتُ الصورة قبل شروق الشمس للحصول على إضاءة جيدة».

وأضاف «لقد سبق لي الفوز في العديد من الجوائز، بالإضافة لكوني مدرّباً ومحكّماً في مجال التصوير الفوتوغرافي، لكن الفوز بهذه المسابقة يعني لي الكثير من القيمة والانتشار والتقدير لعملي.. وسأواصل المشاركة وتقديم أفضل ما لديّ سعياً وراء تكرار الفوز».

بينما قال أمير باجي عن صورته الفائزة: «لقد التقطتُها عام 2014 في إحدى القرى القريبة من مسقط رأسي في تركيا؛ إذ التقينا مصادفة مع تلك العائلة، وجد وجدة الطفل الظاهر في الصورة، الذي يعمل أبواه في مصنعٍ قريب، ولقد رحّبوا بنا بحرارة، ودعونا لتناول الخبز رغم فقرهم»، وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يفوز فيها بجائزة في التصوير، مضيفاً أن «الفوز بهذه المسابقة قدّم لي الكثير من الثقة بالنفس والدافعية للعمل، والمنافسة على الجوائز الكبرى في جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير».

علي بن ثالث:

«الصور العائلية من أثمن أنواع الصور.. نحتفظ بها في قلوبنا مؤطّرةً بالحب والتقدير الكبيرين».