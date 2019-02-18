الامارات | «الشارقة للكتاب» تفتح نافذة جديدة للرسامين الإماراتيين

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للكتاب» تفتح نافذة جديدة للرسامين الإماراتيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الهيئة خصصت للإشراف على المشروع نخبة من الفنانين الرسامين العرب والعالميين. من المصدر

أطلقت هيئة الشارقة للكتاب، مشروع ورش الإنتاج الفني، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الرسامين الإماراتيين، وتطوير مهاراتهم لابتكار حلول بصرية جديدة لقصص وكتب الأطفال.

ويأتي البرنامج ضمن استعدادات الهيئة للمشاركة في فعاليات اختيار الشارقة ضيف شرف معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال 2020، إذ تعقد الورش في مقر الهيئة بهدف تطوير مهارات الرسامين الإماراتيين، والارتقاء بقدراتهم الفنية في مجال الرسوم التوضيحية الموجهة للطفل، وتوجيههم نحو ابتكار رسوم احترافية لكتب عربية وعالمية مختارة، ليكون بإمكانهم بناء الشخصيات، والأماكن الملائمة لكتب الطفل، وتوظيف الجماليات البصرية في البيئة الإماراتية للوصول إلى قيمة فنية متميزة تسهم في إنتاج هويات بصرية جاذبة للأطفال.

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وخصصت الهيئة للإشراف على المشروع نخبة من الفنانين الرسامين العرب والعالميين، منهم: ناصر نصرالله (الإمارات)، واستلي ميزا (المكسيك)، وصلاح المر (السودان)، ووليد طاهر (مصر)، وفرانسيسكا فيناغا (إيطاليا)، ودافيد حبشي (لبنان)، وأندريا بيكلار (سلوفينيا).

من ناحيتها، قالت مدير المعارض والمهرجانات في هيئة الشارقة للكتاب خولة المجيني، إن هذه الورش ستسهم في انطلاق إبداعات الرسّامين الإماراتيين نحو آفاق أكثر تطوراً وحداثة، مشيرة إلى أن المشروع يسهم في فتح النافذة أمام نخبة من المبدعين الإماراتيين للتعرف إلى أنماط وآليات فنية جديدة ومتطورة، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمامهم لتبادل أكبر للخبرات والمعارف مع نظرائهم من مختلف المدارس الفنية العالمية في هذا المجال، لاسيما خلال المشاركة في معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال الذي يجمع نخبة من أهم الرسامين والعاملين في مجال كتب الطفل من مختلف أنحاء العالم.

وأضافت المجيني: «تحرص الهيئة على زيادة خبرات ومعارف الرسامين أصحاب الإبداعات الكبيرة من أجل الارتقاء بواقع صناعة الكتاب وتضمينه إبداعات جديدة تسهم في لفت انتباه الأطفال لأهمية الكتاب، وتعزز من ارتباطهم بالقراءة والمعرفة، كما أن نتاج الورش يفتح آفاق الصغار على نماذج إبداعية جديدة تقرّب لهم المفاهيم والمعاني بشكل سلس ومبتكر».