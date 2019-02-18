الامارات | «كرنفال القمر» في البندقية ينطلق بعرض ليلي عائم

شكرا لقرائتكم خبر عن «كرنفال القمر» في البندقية ينطلق بعرض ليلي عائم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الكرنفال يحتفي بمناسبة ذكرى مرور 50 عاماً على سير أول إنسان على القمر. أ.ف.ب

بدأت مدينة البندقية الإيطالية احتفالات الكرنفال السنوية، أول من أمس، بعرض للقوارب خلال الليل، عبر قناة ريو دي كناريجيو، إحدى أشهر القنوات بالمدينة. وتستمر هذه الاحتفالات، التي تجتذب أعداداً كبيرة من الزوار، أكثر من أسبوعين.

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واصطف المتفرجون على جانبي القناة، في الوقت الذي شقت القوارب المزخرفة طريقها عبر الممر المائي وسط أصوات الموسيقى، وستصل الاحتفالات ذروتها في الخامس من مارس المقبل.

وقالت متحدثة إن عرض هذا العام يحتفي بالقمر؛ بمناسبة ذكرى مرور 50 عاماً على سير أول إنسان على القمر.

وتشهد البندقية هذا الكرنفال منذ قرون، ويشتهر بالأقنعة التي يضعها المشاركون على وجوههم، وفي العقود الأخيرة أصبح هذا الكرنفال وسيلة جذب رئيسة للسائحين لمدينة البندقية.