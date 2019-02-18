الامارات | «دبي للعروس».. حشود من عاشقات الموضة والمستعدات للزفاف

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للعروس».. حشود من عاشقات الموضة والمستعدات للزفاف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - 4 أيام شهدت استعراض أحدث صيحات الزفاف والأزياء الراقية. من المصدر

اختتم «معرض دبي للعروس 2019»، أمس، فعالياته بعد برنامج حافلٍ استمر على مدى أربعة أيام متتالية شهدت استعراض أحدث صيحات الزفاف والأزياء الراقية بأسعار مخفضة، وتصاميم المجوهرات الفاخرة، ولقاءات مع مشاهير مواقع التواصل وعروضاً خاصة على أحدث الابتكارات في عالم العناية بالجمال والشعر والصحة والعافية.

وأقيم المعرض في مركز دبي التجاري العالمي، حيث امتدت فعالياته التعليمية والترفيهية الهادفة على مساحات واسعة ضمت أقساماً مخصصة، واستقطبت حشوداً كبيرة من عاشقات الموضة والسيدات اللواتي يتحضرن لحفلات زفافهنّ.

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أبرز الفعاليات

احتشد الزوّار المتلهفون يومياً حول المنصة الرئيسة في قسم «سيكريت جاردن» (الحديقة السرية) للاطلاع على أحدث تشكيلات الأزياء التي تحمل توقيع أبرز المصممين والعلامات مثل دار «سيفدا للأزياء والخياطة والتطريز» ومصممة الأزياء الهنديّة ريتو كومار ودار «بييرو كاميلو» ودار «آبل وانج» ودار «جاريمون روفيروس كوتور» و«نور خنجر للأعمال الفنية» و«أتيلييه زهرة» والمصمم فيرن وان من دار «أماتو كوتور»، إلى جانب عروض الأزياء الحصرية لـ«معرض دبي للعروس»، فيما شهدت العروض التوضيحية اليومية من صالون «تيبس أند توز» ومجلة «سافوار فلير» و«مستشفى الإمارات التخصصي» و«المركز الكندي الطبي» و«قمرة» للتصوير الفوتوغرافي، حضوراً لافتاً من الزوّار الذين استمتعوا كذلك بالعرض الترفيهي الراقص «موف أند غروف» مع ريا بيري.

وحظي تعاون المعرض مع وزارة تنمية المجتمع بترحيب كبير من الحضور طوال فعاليات المعرض، لا سيما الجناح الخاص بعرض منتجات من تصميم أصحاب الهمم.

كما استضاف المعرض نخبة من أبرز مشاهير مواقع التواصل والشخصيات المؤثرة في عالم الموضة والأزياء، وحظي الزوار بفرصة حصرية للقائهم والتقاط الصور معهم، بما في ذلك نهى نبيل ودانة الطويرش ولطيفة الشمسي والريم سيف وفاطمة حسام.وعرض ممثلون عن نخبة من المتاجر المتخصصة بإعداد قوالب الكيك وحلوى الزفاف مهاراتهم على مدار أيام المعرض، حيث حظي الزوّار بفرصة للتعرف إلى فن تزيين قوالب الحلوى وتذوق عينات من قوالب الكيك التي تم تصميمها محلياً.