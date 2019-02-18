الامارات | 5 أيام مع التراث الكازاخي في «البيت الغربي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام مع التراث الكازاخي في «البيت الغربي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق مساء اليوم فعاليات وأنشطة أسبوع التراث الكازاخي، في مركز فعاليات التراث الثقافي «البيت الغربي»، ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي، الذي ينظمه المعهد تحت شعار «تراث العالم في الشارقة».

وستأخذ الفعاليات - التي تستمر خمسة أيام - الزوّار وعشاق التراث في رحلة عبر التاريخ، ليتعرفوا إلى مختلف مكونات التراث الكازاخي من فنون شعبية، وموسيقى، وطرب، وحضارة تمتد جذورها إلى آلاف السنوات.

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وقال رئيس المعهد، الدكتور عبدالعزيز المسلم: «تحل كازاخستان ضيفاً على أسابيع التراث العالمي لهذا الشهر، لنتعرف إلى تراثها العريق»، مشيراً إلى أن الأسبوع سيقدم لوحات فنية وتراثية وعروضاً شعبية.

وسيتضمن الأسبوع فعاليات عدة، منها معرض الفن التشكيلي، ومعرض الحرف التقليدية، الذي سيتضمن منتجات فضية ومجوهرات نسائية، وعرضاً للأزياء التقليدية «اللباس الكازاخي»، ومنتجات للفرس «صناعة السروج»، ومنتجات جلدية تقليدية، ومنتجات صوفية تقليدية للنساء والأطفال، كما ستكون هناك عروض فنية تقدمها الفرقة الشعبية «غاككو» تحمل رقصات شعبية كازاخية، مثل: غولدير، ودومالاق، وأكقو، وسامال، وساريلرقا، إضافة إلى المطبخ الكازاخستاني.

وسيكون هناك عرض ليوم من التراث الكازاخي في مدينة خورفكان، إذ سيشمل عروضاً فنية للفرق المشاركة، ومعرضاً للفن التشكيلي، ومعرضاً للحرف التقليدية، يوم السبت المقبل.