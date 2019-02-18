الامارات | 3 أفلام مرشحة لـ «الأوسكار» في روكسي سينما

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أفلام مرشحة لـ «الأوسكار» في روكسي سينما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت روكسي سينما أنها احتفالاً باقتراب موعد حفل «أوسكار 2019»، ستنظم عروضاً حصرية لثلاثة من الأفلام المرشحة لجائزة أفضل فيلم لهذا الموسم، خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجاري. وتتضمن قائمة الأفلام التي ستعرض في وجهات سيتي ووك، وذا بيتش، وبوكس بارك، ولا مير، «بلاك بانثر»، المستوحى من قصص مارفل المصورة، والفيلم الرومانسي «إي ستار إز بورن»، من بطولة ليدي غاغا وماثيو ماكوناهي، وفيلم «بوهيميان رابسودي»، الذي يوثق حياة مغني فرقة الروك الأسطورية كوين. وأعلنت روكسي سينما أن هذه الأفلام الثلاثة ستعرض على الشاشة الفضية الكبيرة لعطلة أسبوع وحيدة، لتوفر لعشاق السينما ممن فاتتهم فرصة الاستمتاع بها. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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