الامارات | مبدعا «البوكر» يفتتحان «القاهرة الأدبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن مبدعا «البوكر» يفتتحان «القاهرة الأدبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بندوة لإثنين من أبرز المرشحين للجائزة العالمية للرواية العربية، هما السورية شهلا العجيلي، والمصري عادل عصمت، أطلق مهرجان القاهرة الأدبي دورته الخامسة مساء أول من أمس.

وعلى مدى نحو ساعتين في بيت السحيمي الأثري بحي الأزهر، تحدث كل من المرشحين للجائزة عن عمله الذي بلغ القائمة القصيرة في وقت سابق من هذا الشهر.

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وتنافس العجيلي برواية «صيف مع العدو» الصادرة عن منشورات ضفاف، فيما ينافس عصمت برواية «الوصايا» الصادرة عن الكتب خان.

وتعلن إدارة الجائزة عن الرواية الفائزة من بين ست روايات ضمتها القائمة القصيرة، خلال حفل يقام في أبوظبي مساء 23 أبريل المقبل. وبجانب العجيلي وعصمت يزخر برنامج مهرجان القاهرة الأدبي بعدد من الكتّاب والأدباء والشعراء من مصر وإسبانيا واليونان ومالطا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والفلبين وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية. وتمتد أنشطة المهرجان حتى 21 الجاري تحت شعار «نظرة إلى الشرق» في كلية الألسن بجامعة عين شمس، وبيت الست وسيلة الأثري، وأتيليه القاهرة المعهد الهولندي الفلمنكي بالقاهرة، ومكتبة القاهرة الكبرى.

تنظم المهرجان دار صفصافة للنشر، بالتعاون مع عدد من المراكز الثقافية الأجنبية والسفارات الغربية في القاهرة، تحت رعاية وزارة الثقافة.