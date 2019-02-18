الامارات | أفراح النعيمي والنيادي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح النعيمي والنيادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل محمد سالم ناصرالنعيمي، بمناسبة زفاف نجليه سهيل إلى كريمة علي سعيد علي النيادي، وسالم إلى كريمة حامد محمد عبدالله النيادي. حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة الظاهر للأفراح بالعين، عدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والأصدقاء والمدعوين. وتخللت الحفل فقرات تراثية ابتهاجاً بالمناسبة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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