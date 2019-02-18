الامارات | أفراح العامري

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح العامري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه عبيد محمد بالفار العامري، بمناسبة زفاف نجليه محمد إلى كريمة مبخوت سعيد بالعضيلي العامري، وحمدان إلى كريمة حمد محمد بالكيلة العامري.

كما حضر الحفل، الذي أقيم أول من أمس، في صالة هيلي للأفراح، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وجمع من المدعوين ولفيف من الأهل.

وتضمن الحفل مشاركة فرق تراثية.