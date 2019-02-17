متحدث النواب: أيادي خارجية تشعل الفتنة بين الجماهير الكرة المصرية

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 11:31 مساءً -

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن رئيس نادي الزمالك استجاب لمبادرة لمل الشمل التي أطلقها مجلس النواب وعدد من أعضاءه بدعوة من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وأكد رئيس القلعة البيضاء على تقديره لجماهير النادي الأهلي.

وأضاف حسب الله، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم التواصل مع شريف فؤاد المتحدث باسم النادي الأهلي من اجل أن يتم عقد اجتماع مع محمود الخطيب رئيس الأهلي بشان مبادرة لم الشمل.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب أم حالة الجذب والشد بين جماهير نادي الأهلي والزمالك حول مباريات الدوري المؤجلة والمشادات بين إدارة القطبين ليست في صالح الدولة أو الرياضة المصرية لاسيما وأن عملية الشد يبن جماهير القطبين قامت باستغلالها أيادي في الخارج من أجل تغذية الفتنة وتأجيج المشاعر بين المشجعين.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أن الرياضة المصرية قائمة على الروح الرياضية والتنافس الشريف فأبرز الدوريات في العالم عندما نشاهد فريقي ريال مدريد وبرشلونة وبعد نهاية المباراة لا نعرف من الفريق الرابح أوالخاسر ويتصافح الفريقين بعد نهاية اللقاء.