الزراعة: مشروع غرب المنيا متاح للمستثمرين.. ونقدم المعونة الفنية

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 11:31 مساءً - معتز عوض

قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن زراعة منطقة غرب غرب المنيا كانت في غاية الصعوبة وتم التغلب على كل المعوقات.

وأضاف أبوستيت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه منذ تولية مسئولية وزارة الزراعة شكل لجنة مكونة من أساتذة الجامعات بمركز البحوث الزراعية وتم البحث عن أسباب عدم نجاح التجارب السابقة لزراعة منطقة غرب غرب المنيا وتمت دراسة الأرض ومياه الآبار، وقياس نسبة الملوحة في الأرض والمياه ومع ارتفاعها كانت المؤشرات غير مبشرة لاسيما وأن نسبة الملوحة في الأرض بلغت 3 آلاف جزء في المليون.

وتابع الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، أنه تم اختيار المحاصيل المناسبة لظروف تلك التربة في مشرع غرب غرب المنيا وتم الوصول إلى نتائج جيدة في تلك المنطقة الصحراوية من خلال التخطيط والجهد المتواصل.

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وكشف وزير الزراعة أن مشروع غرب غرب المنيا يضم محاصيل القمح، والبنجر، والشعير، والكانولا، بخلاف وجود محطة الإنتاج الحيواني تضم سلالات مصرية – إيطاليا، وبدأ المشروع ب 400 رأس ماشية في يونيو الماضي والآن ارتفع العدد إلى 650 رأس ماشية، ويتم إنتاج الألبان مع إضافة رؤوس جديدة من الماشية، بخلاف وجود 12 صوبة زراعية.

وأضاف الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة أن المحاصيل الزراعية في ذلك المشروع تروى بالرش والتنقيط وباستخدام الخراطيم، موضحا أن تلك المنطقة متاحة للاستثمار من جانب المستثمرين وسيتم تقديم المعونة الفنية للجميع.

وأكد وزير الزراعة أن بئر المياه الواحد يروى 240 فدان، وسط جود تسهيلات للمستثمرين للاستثمار في منطقة غرب غرب المنيا مقابل حق انتفاع ألف جنيه وهو سعر تشجيعي.