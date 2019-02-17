العرابي: الوطن العربي أهمل القضية الفلسطينية عقب ثوارات الربيع العربي

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 11:31 مساءً - معتز عوض

قال محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وعضو مجلس النواب، إن “الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك أن هناك تراجعًا كبيرًا في الاهتمام بالقضية الفلسطينية، خاصة بعد 2011، وأصبح الوطن العربي منكفي على نفسه، وغير مهتم بالقضية”.

وأضاف “العرابي” في حوار لبرنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن “القضية الفلسطينية الخاسر الأكبر من أحداث الربيع العربي”، مشيرًا إلى أن “الرئيس السيسي ذكر المجتمع الدولي بالقضية خلال كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن”.

وتابع: “يحب تذكير المجتمع الدولي باستمرار دائمًا بأن القضية الفلسطينية سبب توتر المنطقة، والرئيس حذر أيضًا أن أفريقيا من الممكن أن تكون موجه جديدة من الإرهاب مما يعطل التنمية هناك، ويزيد فرص الهجرة غيرالشرعية”.

وغادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، ميونخ الألمانية بعد زيارة استمرت 3 أيام، شارك خلالها في مؤتمر ميونخ للأمن، وذلك حسبما ذكرت فضائية “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل.