العرابي: مؤتمر ميونخ للأمن محفلًا لتصارع الأفكار بين الدول

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 11:31 مساءً - معتز عوض

قال محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وعضو مجلس النواب، إن “مؤتمر ميونخ للأمن يكون محفلًا لتصارع الأفكار بين الدول، وله قيمة عالية جدًا بسبب نسبة المشاركين فيه”.

وأضاف “العرابي”، في حواره ببرنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، اليوم الأحد، أن “رئيس المؤتمر له علاقات دولية قوية، واتصالاته سبب حضور العديد من قيادات العالم”، مشيرًا إلى أن “المؤتمر من أهم المحافل الأمنية في العالم”.

وأوضح أن “رئيس مؤتمر ميونخ نجح في جذب العديد من قادة العالم للمشاركة، ومؤتمر ميونخ يخاطب السيولة وسرعة الإيقاع في الموقف الدولي”.

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وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن مؤتمر ميونخ للأمن بدأ منذ أيام الحرب الباردة، ونمت الفكرة وأصبح محفلًا دوليًا، وتطورت العملية حتى شارك فيه العديد من زعماء العالم ووزراء وسفراء، مشيرًا إلى أنه حضر 6 مرات للمؤتمر بصفته سفيرًا لمصر في برلين”

وأضاف، أن حضور المؤتمر العام الجاري كان على أعلى مستوى، وشهد ارتفاعًا كبيرًا في مستوى التمثيل، مشيرًا إلى أن المؤتمر شهد زخمًا كبيرًا نتيجة الظروف الدولية.

وتابع أن “هناك حرصًا من بعض الدول على المشاركة كل عام، وأمريكا تشارك بوفود كبيرة من البنتاجون والكونجرس ووزارة الخارجية والبيت الأبيض”.

وغادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، ميونخ الألمانية بعد زيارة استمرت 3 أيام، شارك خلالها في مؤتمر ميونخ للأمن، وذلك حسبما ذكرت فضائية “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل.