أحمد موسى: ترامب يهدد أوربا بعودة داعش

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 11:31 مساءً - معتز عوض
قال الإعلامى أحمد موسى، إن هناك حربا وتربصا كبيرا من الخارج على مصر، مضيفا: “ترامب هدد النهاردة الدول الأوروبية بعودة عناصر داعش إليهم”.
وتابع “موسى” خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع على شاشة “صدى البلد”: “ما حدث اليوم من تهديد ترامب لدول أوروبا بتنظيم داعش يؤكد أن هذا التنظيم الإرهابي صناعة أمريكية تركية”.
وتابع موسى: “كل هذا التربص والخطر من التنظيمات الإرهابية وجمهور الأهلي والزمالك بيتخانقوا على نقطة.. ده مش وقت الكلام ده خالص”.
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