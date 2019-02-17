أحمد موسى: ترامب يهدد أوربا بعودة داعش

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 11:31 مساءً - معتز عوض

قال الإعلامى أحمد موسى، إن هناك حربا وتربصا كبيرا من الخارج على مصر، مضيفا: “ترامب هدد النهاردة الدول الأوروبية بعودة عناصر داعش إليهم”.

وتابع “موسى” خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع على شاشة “صدى البلد”: “ما حدث اليوم من تهديد ترامب لدول أوروبا بتنظيم داعش يؤكد أن هذا التنظيم الإرهابي صناعة أمريكية تركية”.

وتابع موسى: “كل هذا التربص والخطر من التنظيمات الإرهابية وجمهور الأهلي والزمالك بيتخانقوا على نقطة.. ده مش وقت الكلام ده خالص”.