"الحل داخل الفستان الأحمر".. سما المصري تعلن عن مسابقة والهدية "عشاء على ضي الشموع"

أعلنت الراقصة سما المصري، مسابقة حول إطلالتها بأغنيتها الجديدة "بحب الحمام"، والتي طرحتها خلال عيد الحُب، عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب".

ونشرت "المصري" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة لها في "الكليب"، مرتدية فستانا أحمر، مُعلقة: "هاعمل مسابقة اللي يعرف الفستان دا تحته بطانة ولا لا هيكسب عشاء معايا على ضي الشموع".

وتابعت: "ملحوظة الفستان دا من أغنية على يوتيوب بعنوان (أبراج سما المصري مع الحمام في عيد الحب) عشان اللي عايز يشوف الأغنية كاملة هيلاقيها علي قناه اليوتيوب بتاعتي.. يلا ابدعوا الفستان ببطانة ولا؟".

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وكانت الفنانة رانيا يوسف، قد أعلنت من قبل عن مسابقة بعد وصولها لمليون متابع عبر صفحتها على موقع "انستجرام".

واستضافت الفنانة شخص يدعى "محمد رفاعي" الفائز بالمسابقة، لقضاء يوم كامل في "لوكيشن" تصوير لعمل من أعمالها.

ونشرت حينها صورتهما، مُعلقة:" نورتني يا محمد، الفائز بمسابقة قضاء يوم كامل في لوكيشن تصوير في عمل من أعمالي واللي نورني في لوكيشن مسلسل وبينا ميعاد، وميرسي على الورد".

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