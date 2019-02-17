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أثارت الإعلامية رولا منصور، شبيهة هيفاء وهبي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب خضوعها لـ"فوتوسيشن" جديد ظهرت من خلالها بإطلالة كاجوال، ارتدت فيها قميصا أخضر مع بنطلون جينز، الأمر الذي أثار الجدل بشأن إجرائها عمليات تجميل لتصبح شبيهة بالمغنية اللبنانية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور للإعلامية، أظهرت التشابه الكبير بينها وبين نظيرتها الفنانة اللبنانية.
وإليكم بعض المعلومات عن رولا منصور:
- سورية الأصل، وعملت عارضة أزياء.
- عملت في فترة سابقة بإحدى الإذاعات السورية، وتطمح للعمل التليفزيوني.
- مواليد برج الجوزاء.
- تضع مكياج مماثل لمكياج "هيفاء" كما تحاول التصوير بنفس أوضاعها.
- خلال استضافتها من قبل مع الإعلامية ريما كركي، صرحت بأنها سعيدة بالتشابه بينها وبين "وهبي" خاصة إنها تُحبها.
- أكدت من قبل إنها لم تُجرِ عمليات تجميل للوصول لهذا الشبه.
- تتعرض لهجوم عديد من مُحبي الفنانة اللبناية، مُتهمين إياها بالاستنساخ.
- تفضل تربية القطط.
- تفضل نشر الآيات القرآنية والأدعية عبر حسابها الشخصي على "الإنستجرام".
كانت هذه تفاصيل خبر برج الجوزاء وتفضل نشر آيات قرآنية.. من هي رولا منصور شبيهة هيفاء وهبي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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