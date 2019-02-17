"طلقت زوجتي 3 مرات شفويا".. علي جمعة يطالب متصل بالذهاب لدار الإفتاء

رد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال متصل مُسن يبلغ من العمر 68 عامًا، حيث ذكر أنه طلق زوجته 3 مرات شفويًا، واستمع إلى الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، يتحدث عن أن الطلاق الشفوي لا يقع.
وناشد جمعة، خلال حواره ببرنامج "والله أعلم"، المذاع عبر فضائية "cbc"، المتصل بضرورة الذهاب إلى دار الإفتاء لإفادته في ذلك، مضيفًا: "لا يمكنني أن أقول لك يقع أو لايقع، فهذا يحتاج لتحقيق معك حول صيغة الطلاق ولفظه".
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