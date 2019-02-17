مجموعة مارك جاكوبس لخريف 2019.. رحلة إلى السبعينات بمشاركة أشهر العارضات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في ليلة الأربعاء الماضي، قام مارك جاكوبس بعرض تشكيلته الجديدة لموسم خريف 2019 داخل معرض بارك أفينيو أرموري، وحضر العرض نخبة من أصدقاء جاكوبس المشهورين والذين جلسوا في الصف الأمامي، أمثال كيري واشنطن وتريسي إليس روس، صوفيا كوبولا، ريتا أورا وشايلين وودلي.

وكالعادة دائما، أظهر المصمم المبدع مستوى عالِ من المهارة والعاطفة والحرفية بطريقة مميزة، وهذا ما جعله متفوقا على أي مصمم آخر في تقويم أسبوع الموضة في نيويورك.

أما ما تمكن جاكوبس من تحقيقه في هذا الموسم، فكان المزج بسلاسة بين القطع الأساسية اليومية مثل البنطلونات القصيرة ذات الخياطة الراقية، وبلوزات التريكو بالياقة المرتفعة، والتنانير متوسطة الطول، والفساتين الحريرية، وقبعات البينيز، والبدلات الحادة والكلاسيكية، والمعاطف العملية مع القطع التي تلخص الموضة العصرية.

كما برزت الفساتين بصور ظلية متطرفة وضخمة، بألوان غنية مثل الذهبي المحروق، والليلكي، والأزرق السماوي، وأحمر الخشخاش والأخضر الباهت، وتضمنت المجموعة كذلك القطع الخارجية المميزة بما في ذلك سترات الكاب المطبعة، والمعاطف بقصة الخصر الضيف، وسترات الريش مزينة بتطريزات براقة مغطاة بالباييت، والجوارب اللامعة وتفاصيل الريش الملون.

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وكانت الفساتين مقتبسة من حكايات القصص الخيالية بما في ذلك فستان قصير بأكتاف منسدلة باللون أزرق التيل الذي جعل العارضة تبدو وكأنها قد خرجت للتو من كومة من بتلات الزهور وفستان بياقة مرتفعة مزينة بطبعة البولكا دوت باللونين الأسود والأبيض المرتفعة وقد بدا وكأنه يطفو على المدرج، وزوج من الفساتين المزينة بالريشالتي تبدو كنوعية متميزة من الأزياء الراقية.

وشارك في العرض نخبة من العارضات مثل كريستينا كروز وغوينيفر فان سينوس وجيجي حديد وليو ون وكارلي كلوس وليندسيويكسون.

واختتمت العرض العارضة كريستي تورلينغتون التي لم تشارك في أي عرض أزياء منذ التسعينات، بفستان أسود مغطي بالكامل بالريش وقد بدا أنيقا.