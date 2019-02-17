مجموعة ماركيزا لخريف 2019.. غنية بفساتين السجادة الحمراء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهد موسم الجوائز الحالي، عودة العلامة الأمريكية ماركيزا ببطء إلى السجادة الحمراء في هوليوود، حيث اختارت كل من مولي سيمز وصوفي هابليتز خلال حفل "غولدن غلوب" من "أوزارك"، فساتين من توقيع العلامة الأمريكية، و قبل ذلك، اختارت بريانكا تشوبرا فستانًا من ماركيزا في حفل توديع عزوبيتها.

وعلى الرغم من العودة المؤقتة للعلامة، فقد تم تقديم مجموعة خريف 2019 في صالة العرض، من قبل مديرة تصميم أزياء الهوت كوتور آنا هولفيك، ومدير التصميم Ceazar Cabreros للخط الثانوي Marchesa Notte، بدلاً من الثنائي مؤسستي العلامة جورجينا تشابمان و كيرين كريغ، اللتين غابتا عن أنظار الصحافة، منذ أن اندلعت فضيحة المخرج هارفي واينستاين الزوج السابق لتشابمان.

وكالعادة، تضمنت المجموعة ملابس السهرة الفاخرة، وكانت النتيجة مقنعة إلى حد كبير، لدرجة أنها تستحق العودة إلى المدرج، واستوحيت المجموعة من الغابة الخيالية من القصص الخرافية، فبرزت فساتين الأورغانزا الأخف وزناً والمطرزة برسوم الأزهار الفنية المرسومة باليد، وتطريزات الأزهار والطيور، أو بتلات ثلاثية الأبعاد، كما شملت المجموعة فساتين العمود الأنيقة ذات التنانير القابلة للفصل، والمزينة بالشرابات المزينة بالكريستال والتطريزات.

كما تم عرض مجموعة ماركيزا نوت لخريف 2019، والتي جاءت بأسعار منخفضة تبدأ من 595 دولارًا، وهي مستوحاة من الأعمال الفنية للفنان كريستوفر بين، وتأتي الفساتين الأنثوية والتنانير المثيرة والتوبات الجذابة مُزينة بطبعات صور أزهار واقعية، وتطريزات مخملية، وتفاصيل لامعة، وزهور ثلاثية الأبعاد مصنوعة من بتلات أزهار من الأورجانزا ممزوجة بالريش.