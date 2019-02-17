كل ما تريدين معرفته عن الطريق الصحيحة لغسل اللحوم والأسماك والدواجن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

تقع معظم السيدات خاصة في بداية الزواج وتجاربهم الأولى مع المطبخ، في خطأ كبير متعلق بتنظيف الدواجن والأسماك واللحوم، وتعقيم المطبخ والحوض تمامًا للتخلص من الميكروبات والفيروسات الناتجة عن الدم المتواجد باللحوم والدواجن.

هناك بعض الخطوات التي عليكِ اتباعها في المطبخ للتنظيف الصحيح والتأكد من التعقيم، بحسب ما جاء في موقع Wiki how الأمريكي، في السطور التالية:

1- قبل البدء في غسل اللحوم والدواجن والأسماك، ينصح بإزالة الأطباق والملاعق وأدوات المطبخ، لعدم انتقال السمونيلا والبكتيريا على الأواني، لحماية عائلتك من الأمراض.

2- يفضل وضع اللحوم في طبق بلاستيكي بعيدًا عن الخضراوات والفواكه.

3- عند الانتهاء من التنظيف، اغسلي الحوض بالماء الساخن والخل للتخلص من البكتيريا.

- الطريقة الصحيحة لغسل الأسماك:

1- ابدأي بالإمساك بذيلها وإنزال رأسها للأسفل، ثم كشط القشور التي عليها باستخدام سكين حادة.

2- اقلبي السمكة على الجانب الآخر وأعيدي الكشط.

3- افتحي بطن السمكة أو ظهرها (ليس الطرفين معًا) وانزعي باستخدام السكين الأحشاء والدماء الموجودة في باطن السمكة، واحرصي على تنظيف عمودها الفقري الذي يكون الدم عالقًا على جانبيه.

4- اغسلي باطن السمكة جيدًا بالماء البارد، ومن الخارج جيداً، وتتبّليها بالملح والليمون وقليل من الخل والكمون، من الداخل والخارج.

- طريقة تنظيف السمك المقطوع رأسه:

1- لا تختلف طريقة تنظيف السمك المقطوع رأسه عن ذلك الكبير.

2- عليكِ كشط القشور ومن ثم فتح البطن أو الظهر وإخراج الأحشاء والدماء، ثم غسله جيدًا بالماء البارد من الداخل والخارج، ومن ثم تتبيله بالملح والليمون والكمّون.

- طريقة تنظيف السمك الطازج:

1- تنظيف السمك الطازج لا يبتعد كثيراً عن النوعيتين السابقتين، لكن ضعي في اعتباركِ أن الأحشاء والدماء في باطن السمكة ستكون أكثر لزوجة. لذا احرصي على التنظيف جيدًا.

2- تجنبي غسل السمكة بالماء الساخن، بل البارد، ولا تنسي تتبيلها جيدًا بالليمون والملح والخلّ والكمّون.

3- إن كنتِ ترغبين بعمل شرائح فيليه من السمك، فافتحي من ناحيتيّ البطن والظهر وقصّي الذيل والرأس، ومن ثم انزعي برفق طبقة اللحم الموجودة فوق العمود الشوكي، وتلك التي أسفلها.

- طريقة تنظيف الجمبري:

1- ننقع الجمبري في وعاءٍ يحتوي على الماء، وذلك في حالة كان مجمدًا، وليس طازجًا للتخلّص من الثلج الذي يحيط به، ثمّ نغسله جيدًا، وإن لم يكن مثلجًا، يكفي أن نغسله جيدًا بالماء.

2- إزالة الرأس من خلال قطعه باليد، حيث تشبه العملية محاولة كسر عود خشبي، وعند إزالة الرأس ستظهر قطع اللحم الأبيض من تحت القشرة.

3- نزيل أرجل الجمبري الصغيرة الظاهرة من البطن، وذلك من خلال سحبها وتقشيرها، كذلك الأمر بالنسبة للقشر الذي يغلف جسم الجمبري، حيث يتمّ تقشيره بسهولةٍ باستخدام اليد.

4- نلاحظ وجود خيط أسود اللون، على امتداد الظهر، وهذا الخيط يعتبر أمعاء تحتوي على أوساخ وسموم، لذلك يجب إزالته إذا لم يكن بارزًا بشق الظهر في المنطقة التي تحتوي على الخيط باستخدام سكينة رفيعة، ثم نسحب الخيط بحذر، أمّا إذا كان الخيط ظاهرًا، يتمّ سحبه مباشرة دون شق الظهر، ولكن في حالة قطع الخيط أثناء السحب سيكون من اللازم شّق الظهر لاستخراج الجزء المتبقي.

5- غسل الجمبري المنظف من الرأس والقشر والأمعاء جيدًا بالماء والليمون، والطحين.

6- نغسل الجمبري من خلطة الطحين والليمون بشكلٍ جيد، وهكذا يكون الجمبري جاهز للاستخدام، إما بقليه بالزيت والثوم فقط، أو بسلقه وإعداد الشوربات منه، أو طهيه مع الأرز أو شويه، أو غيرها من الاستخدامات وطرق الإعداد الأخرى.

- الطريقة الصحيحة لغسل اللحوم:

تغسل السيدات وحتى بعض الطهاة العالميين اللحوم للتخلص من البكتيريا الموجودة فيها، لكن في الواقع، تنتقل البكتيريا إلى الماء وبالتالي إلى حوض المطبخ حيث تضعين جميع الأطباق وأواني الطبخ، بالإضافة إلى أسطح المطبخ المختلفة والثياب واليدين والمأكولات الأخرى، وبحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، من الأفضل الامتناع عن غسل اللحوم النيئة قبل استخدامها. وأكّد الخبراء أنّ هناك عدة أنواع بكتيريا موجودة في اللحوم لا يمكن التخلص منها بالماء، بل من خلال تعريضها للحرارة.

ولكن في حالة رغبتك في غسل اللحوم يمكنك وضعها في مصفاة وغسلها بالماء البارد فقط، وفي حالة وجود رائحة زفر في اللحم يمكنك استخدام القليل من الملح أو الخلل وغسلها جيدًا بالماء.

- الطريقة الصحية لغسل الدواجن:

هنا أكثر من وصفة يمكنك اتباعها، لكن يفضل عدم استخدام الملح، إذ أثبتت الدراسات أن الملح من الممكن أن يسحب كمية البروتين المتواجدة في لحم الدجاج وبالتالي تفقد قيمتها الغذائية:

1- الماء البارد والليمون: يغسل الدجاج بالماء جيدًا أكثر من مرّة، وينظّف من الزوائد، ثمّ يفرك في الليمون، ويترك فيها لمدّة بسيطة للتخلّص من الزفارة، ثم يرفع من الليمون، ويغسل مرّة أخرى.

2- الليمون والطماطم: يجب غسل الدجاج بالماء جيدًا، بعدها يضاف إليه الليمون مع الطماطم المقطّعة لقطع صغيرة، نفرك الدجاج في الخليط، فتصبح رائحته زكية، ويترك حتى تتغلغل فيه الخلطة، ثم نغسله بالماء جيّدًا مرّة أخرى، ويكون جاهزًا للطهي.

3- الدقيق: تعتبر من أكثر الطرق رواجًا في تنظيف الدجاج، فالدقيق يعمل على إزالة كلّ الدم الفاسد الملتصق بالجسم الداخلي للدجاج يخلصنا من الزفارة الناتجة عن رائحة الدم والريش، وعند فرك الدجاجة به فإنّه يخلّصنا من الريش الصغير، ويفضّل أن يغسل بالدقيق أكثر من مرة، فهذه هي الطريقة الأكثر نجاعة لتنظيف الدجاج، وغسله جيداً.

4- الخل والنعناع: نغسل الدجاج جيدًا في الماء، حتى نتخلص من الريش والدم، ثم نضيف إليه الخلّ والنعناع، نفرك الدجاج من الداخل والخارج فيها، ثم تنقع في المزيج لمدّة لا تقلّ عن النصف ساعة، وبعد ذلك نشطف الدجاج بالماء مرة أخرى، فإن لاحظنا وجود رائحة للزفارة، أعيدي تكرار العملية مرة أخرى.