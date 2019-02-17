سلطنة عُمان تحصد أولى الميداليات في البطولة العربية للبولينج

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 09:57 مساءً - حصد منتخب سلطنة عُمان الوطني للبولينج أولى ميدالياته في البطولة العربية للبولينج التي تستضيفها القاهرة بعد أن تمكنت اللاعبة العُمانية عائشة السيبانية من الحصول على الميدالية الفضية في مسابقة الفردي في افتتاح منافسات البطولة.

ذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن الميدالية التي حصلت عليها السيبانية، جاءت بعد منافسة قوية مع 28 لاعبة من 7 دول شاركت في فئة النساء، فيما اقتربت لاعبة المنتخب العُماني سارة المسكري من أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلا أنها تراجعت في أشواط المسابقة.

ويستكمل لاعبو منتخب عُمان الوطني للبولينج منافسات البطولة في اليوم الثاني بمسابقة الزوجي وفي اليوم الثالث يشارك منتخب الرجال في مسابقة الثلاثي بينما يشارك منتخب النساء في مسابقة الفرق وبعدها مسابقة الأساتذة.