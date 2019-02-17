أحمد موسي : أخطر قيادات الإخوان تعيش حالة ذل وتسول في تركيا

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 09:57 مساءً - معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، أن جمال حشمت، عصو جماعة الإخوان الإرهابية، يعيش حالة من الذل والتسول في الخارج واصفا إياه بأنه أخطر قيادة إخوانية تعيش في تركيا، ومن يخون بلده يصبح ذليل شحات يبحث عن فرصة عمل له وأبناءه.

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن جمال حشمت ذكر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: « بعد بطالة ونسيان ومعاناة لمدة عامين وبعد أن أُجهدنا في حياة الغربة لا أجد حرجا في أن أطلب من كل محترم صاحب عمل او رجل اعمال في تركيا مصريا كان أو عربيا أن يوفر فرصتي عمل لابنائي في استانبول بعد أن ضاقت عليهما السبل رغم جهدهما واجتهادهما و تميز عملهما في مجالات مختلفة لكنهما ومعظم الشباب في تركيا يعانون من ضيق فرص العمل وقد حاولت أن أساعد في ذلك منذ ثلاث سنوات في مشروع يرعي الشباب لكن لم أجد تشجيعا أو من ينشغل بهم بشكل عملي تتساوي فيه الفرص وتختفي فيه الفرقة لكن قدر الله وما شاء فعل وها أنا أعلن لمن يستطيع المساعدة لابنائي وغيرهم من الشباب أن يتواصل معي للاستفادة من كفاءتهم والحفاظ عليهم وسط مناخ قاسي علي الجميع شبابا وشيوخا والله ولي الصابرين وهو سبحانه الرزاق القادر الكريم».

وتابع الإعلامي أحمد موسى، إن جمال حشمت، عصو جماعة الإخوان الإرهابية، «بيدلل» على فرص عمل لأبنائه، ووجه له رسالة قائلا: «بحق دماء شهداء مصر الأبرار ربنا كل يوم بيورنيا فيكم آية وبيورينا فيكم حالة الذل».

وطالب الإعلامي أحمد موسى، من الإرهابي جمال حشمت أن يفعل ما فعله الإرهابي محمود حسين الذي قام بافتتاح ملهي ليلي، لأنها أكثر المشروعات التي تربح في تركيا بجانب بيع الخمور.