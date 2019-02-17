نتنياهو يقرر قطع 138 مليون دولار من رواتب للأسرى الفلسطينيين

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 09:57 مساءً - قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية خصم الأموال المخصصة للأسرى بقيمة 138 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي مطلع يوليو الماضي على قانون يسمح لإسرائيل بخصم جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية بقيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات القتلى والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بدعوى أن هذه الأموال تدعم وتشجع الهجمات الإرهابية.

وأكدت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية في بيان لها اليوم أن هذا القرار دليل آخر على اتباع إسرائيل سياسة ممنهجة للتضييق على الأسرى وسلب حقوقهم المشروعة.