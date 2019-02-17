موسي: “مينفعش يكون فيه شد وجذب بين جماهير الكرة.. لابد من وقفة”

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 09:57 مساءً - معتز عوض

أشاد الإعلامى أحمد موسى، بمجهودات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومنها قيامه بعمل مبادرة “لم الشمل” للقضاء على التعصب بين الجماهير المصرية قبل الحدث الأهم وهو استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”،: “مينفعش يكون فيه شد وجذب بين الجماهير لابد أن يتوقف ذلك، ونقف كلنا وراء المنتخب من أجل نجاح الدولة المصرية فى إستضافة كأس الأمم الإفريقية”.

وأكمل “موسى”: “عاوزين نلم الشمل عشان فيه ناس كتير عاوزة مصر توقع مصر” موضحا: “فيه ناس مش حابة إستضافة مصر لحدث كبير زى كأس الأمم الأفريقية.