بالصور| "تخلص من التقليدية".. فكرة مبتكرة لجلسة تصوير حفل زفاف بالمياه

قرر عروسان كسر قواعد جلسات تصوير حفل الزفاف التقليدية، والبحث عن أفكار جديدة لإضفاء روح الإثارة على حفل زفافهما، حيث ظهر الزوج وهو يرش زوجته بالمياه.

وحسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقط العروسان الصور في أستراليا قرب نهر كلايد في نيو ساوث ويلز، يظهر الزوج غافين بروك وهو يرش عروسه "ليني" بالمياه بدراجته النارية، بناءً على طلب الزوجة.

وتعتبر هذه الطريقة من "التقاليع"، التي انتشرت بشكل كبير لإفساد فستان الزفاف، وارتدى العروسان ملابس الزفاف.

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