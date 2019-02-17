مي سليم تثير الجدل بفستان وطرحة الزفاف

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "سليم" مرتدية فستان زفاف أبيض، مرصعا بالفصوص اللامعة، مع طرحة زفاف، كما اعتمدت على خصلات شعر "ويفي" ومكياج ناعم بدرجات الروز، مُعلقة: "مسلسل؟؟".

وتفاعل العديد من متابعيها مع الإطلالة مشيدين بها، في حين تسأل البعض عن وجود مشروع زواج أم لا.

الجدير بالذكر أن مي سليم تزوجت منذ عدة أشهر من الفنان وليد فواز، إلا أن الزواج لم يستمر أسبوعين، وانفصلا على الفور.

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