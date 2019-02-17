نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "سليم" مرتدية فستان زفاف أبيض، مرصعا بالفصوص اللامعة، مع طرحة زفاف، كما اعتمدت على خصلات شعر "ويفي" ومكياج ناعم بدرجات الروز، مُعلقة: "مسلسل؟؟".
وتفاعل العديد من متابعيها مع الإطلالة مشيدين بها، في حين تسأل البعض عن وجود مشروع زواج أم لا.
الجدير بالذكر أن مي سليم تزوجت منذ عدة أشهر من الفنان وليد فواز، إلا أن الزواج لم يستمر أسبوعين، وانفصلا على الفور.
كانت هذه تفاصيل خبر مي سليم تثير الجدل بفستان وطرحة الزفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.