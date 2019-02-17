كل ما تحتاجه المرأة للحفاظ على صحتها وجمالها بعد سن الأربعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

تحتاج المرأة بعد الأربعين إلى الاهتمام بصحتها وجمالها بشكل خاص، عن طريق اتباع نظام غذائي صحي، وروتين يومي للعناية بمظهرها الخارجي، لذلك تستعرض لكم نصائح لزيادة جمال المرأة، والحفاظ على صحتها بعد الأربعين.

تقول الدكتورة آلاء صالح أخصائي الأمراض الجلدية لـ"مصراوى"، إن البشرة بعد سن الأربعين ينخفض إنتاجها للكولاجين، المسؤول عن تجديد خلايا البشرة، ويؤدي ذلك إلى فقد مرونتها وشحوب الجلد، وظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد، لذلك نستعرض لكم نصائح للحفاظ على جمال وشباب البشرة.

1-إذ كنتِ تعاني من الخطوط الرفيعة والتجاعيد عليكِ التخلص منها عن طريق الخضوع لجلسات ليزر، أو حقن الفيلر والبوتوكس.

2-لزيادة إنتاج الكولاجين في البشرة، والحصول على بشرة ناعمة وصحية، احرصِ على الخضوع لتقنية العلاج بالبلازما، عن طريق سحب كمية مناسبة من الدم الخاص بكِ، وبعد ذلك يعالج هذا الدم باستخدام أجهزة خاصة، يتم فيها فصل البلازما عن الدم، وتتميز بلازما الدم باحتوائها على نسبة عالية من الخلايا الجذعية المسئولة على تجديد خلايا البشرة وزيادة إنتاج الكولاجين.

3-الاهتمام بترطيب البشرة، واختيار كريم مناسب لكل نوع بشرة، فعلى سبيل المثال، إذ كنتِ من ذوات البشرة الدهنية، يجب اختيار كريم مرطب مخصص لها، وخالِ من الزيوت.

4-اتباع روتين يومي، ففي الصباح اغسلي بشرتك جيدًا بالغسول المناسب لها، ثم وضع التونر (سائل خفيف يعمل على قبض المسام الواسعة، وحماية البشرة من عوامل الجو الخارجية) وبعد ذلك بـ10 دقائق ضعي الكريم المرطب، وكريم العيون، ثم ضعي واقي الشمس، وفي المساء قرري ذلك مع الاستغناء عن واقي الشمس.

5-احرصِ على عمل مساج للبشرة والجسم بشكل يومي، لتقوية عضلات الوجه، وشد الجلد، والتقليل من ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد. وإزالة بقايا الخلايا الميتة.

6-اهتمِ بالإكثار من شرب الماء، واحرصي على شرب الديتوكس مرتين في الأسبوع، للتخلص من سموم البشرة.

7-احرصِ على أخذ قسط كافٍ من النوم، إذ تعتبر قلة النوم من الأسباب التي تؤدي لظهور التجاعيد، ويفضل إلا يقل عدد ساعات اليوم عن 8 ساعات، وتغير ملاءة السرير كل يومين.

8-يفضل عمل تقشير عميق للبشرة مرة واحدة في الشهر، واستخدام مقشر البشرة السطحي مرتين في الأسبوع، مع الحرص على عمل مسكات مناسبة لنوع البشرة.

9-يفضل وضع السيروم قبل وضع المكياج وقبل الخلود للنوم، واستخدام زيت النيم لاحتوائه على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، ووضع فيتامين c وفيتامين E، مرتين في الأسبوع قبل النوم.

10-استخدم الماء الفاتر عند غسل البشرة، ثم الماء البارد، لتنظيف البشرة ومنع الترهلات، وحمايتها من الجفاف.

أما عن النظام الغذائي الصحي للحفاظ على صحة ورشاقة المرأة بعد الأربعين تقدم ليلى السيد خبيرة التغذية في تصريحها لـ"الخليج 365" مجموعة من النصائح:

1-الحرص على ممارسة الرياضة بشكل يومي، والمشي نصف ساعة على الأقل يوميًا، للتخلص من سموم الجسم، والتمتع بالصحة والرشاقة.

2-تجنب تناول الأطعمة الدسمة وتقليل تناول اللحوم الحمراء، وتناول الخضروات والأسماك وخاصة المشوية.

3-يفضل تناول وجبات صغيرة في أوقات متفاوتة، وتناول 6 وجبات خفيفة على مدار اليوم، مع الحرص على اختيار الأطعمة الصحية المفيدة، والتقليل من الدهون الحيوانية والنباتية والألبان كاملة الدسم.

4-احرصِ على تناول وجبة الإفطار قبل الساعة العاشرة صباحًا، وأن يكون آخر موعد لتناول الطعام في الساعة التاسعة مساءً، وتجنب تناول الطعام والنوم مباشرة، وعدم تناول شيء قبل النوم بـ3 ساعات.

5-للحفاظ على صحة العظام، يجب الحصول على الكالسيوم والفيتامين "D" بشكل يومي، والابتعاد عن التدخين، مع محاولة الحفاظ على بيئة صحية.

6-الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة، والسكريات، ويفضل شرب العصائر الطبيعية دون إضافة سكر.

7-حاولِ التقليل من السكر والملح قدر الإمكان، للوقاية من الأمراض.

8-الحرص على عمل فحوصات شاملة كل ستة أشهر، وزيارة الطبيب عند الشعور بأعراض مستمرة لفترة طويلة.