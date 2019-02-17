شاركت الفنانة اللبنانية ماي دياب، جمهورها بصورة جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال عطلتها الأخيرة بالمكسيك، مبدية إعجابها برحلتها، خاصة عقب اكتشافها الحياة البرية.
وظهرت "دياب" مرتدية ملابس تعود لتراث إفريقي قديم، مع فستان أسود مفتوح من الخلف، وتاج وأقراط ممزوجة بالريش.
وكانت الفنانة اللبنانية، أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا، بأحد فنادق القاهرة الكُبرى، بمناسبة عيد الحُب.
وتألقت الفنانة، بفستان أبيض، بتوقيع مصمم الأزياء، نيكولا جبران، له أكمام طويلة ورقبة، كما تميز بفتحة ساق طويلة، بدون بطانة.
كما اعتمدت على حذاء بنفس اللون، وأقراط لامعة، مع شعر منسدل بأطراف مموجة، ومكياج مطفي ترابي.
كانت هذه تفاصيل خبر بفستان أسود مفتوح.. إطلالة مختلفة لـ"مايا دياب" في المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.