بفستان أسود مفتوح.. إطلالة مختلفة لـ"مايا دياب" في المكسيك

شاركت الفنانة اللبنانية ماي دياب، جمهورها بصورة جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال عطلتها الأخيرة بالمكسيك، مبدية إعجابها برحلتها، خاصة عقب اكتشافها الحياة البرية.

وظهرت "دياب" مرتدية ملابس تعود لتراث إفريقي قديم، مع فستان أسود مفتوح من الخلف، وتاج وأقراط ممزوجة بالريش.

وكانت الفنانة اللبنانية، أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا، بأحد فنادق القاهرة الكُبرى، بمناسبة عيد الحُب.

وتألقت الفنانة، بفستان أبيض، بتوقيع مصمم الأزياء، نيكولا جبران، له أكمام طويلة ورقبة، كما تميز بفتحة ساق طويلة، بدون بطانة.

كما اعتمدت على حذاء بنفس اللون، وأقراط لامعة، مع شعر منسدل بأطراف مموجة، ومكياج مطفي ترابي.

​