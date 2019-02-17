حرصت الفنانة ديانا كرازون على مشاركة جمهورها صورها في أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت ديانا في الصور مرتدية فستانا أسود كلاسيكيا أنيقا، وعلقت على الصورة: "‏كل فرحة تصنعها لغيرك ستعود لك وهي أجمل". وانهالت التعليقات على الصورة حيث علق أحد متابعيها: "كتير حلو الأسود عليكى"، وقال آخر: "ملكة في الأسود". يذكر أن هنأت الفنانة ديانا كرازون اليوم عبر حسابها على "إنستجرام"، صديقتها جومانا مراد بعد إعلان خبر وضعها طفلها الأول محمد. ​

كانت هذه تفاصيل خبر ديانا كرازون تتألق في أحدث جلسة تصوير.. ومتابعوها: "ملكة في الأسود" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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