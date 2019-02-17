بالصور| بفستان قصير ومفتوح.. إطلالة جديدة لـ"رانيا يوسف"

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شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها بعدة صور جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت رانيا بفستان "أوف وايت" قصير، ومفتوح من الجانبين، مع حذاء رياضي أبيض، وشعر منسدل.
يذكر أن رانيا طرحت مؤخرًا، الحلقة الثالثة من برنامجها الجديد "More about Rania"، الذي تكشف خلاله بعض تفاصيل حياتها اليومية، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وعبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
وشهدت الحلقة الجديدة الظهور الإعلامي الأول لوالد رانيا يوسف، الذي تحدث عنها قائلا إنها إنسانة لأقصى درجات الإنسانية في تعاملاتها مع جميع المخلوقات، وطيبة، مؤكدا أنه يعتز بهذه الصفة فيها كثيرا.
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