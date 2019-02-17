بالصور| "بوش أب" للجميع.. الرجالة بتنفخ عضلاتها والستات بتظهر مفاتنها

تلجأ بعض الفتيات لارتداء الملابس المبطنة أو ما تسمى "البوش أب" وذلك لإظهار مفاتنها، وأحيانا يصاب الرجال بالصدمة للتقدم لفتاة والزواج منها ويكتشف أن كل تلك "المفاتن" ما هي إلا "حشو"، وفي الوقت نفسه تنبهر الفتيات بأحد الرجال لما له من عضلات وجسم مشدود ورياضي، وفي النهاية تكتشف أنه "نفخ"، لذلك تعرض "هن" بعضا من الملابس التي يستغلها الجنسان لإبراز جمالهما ومنها:

- حمالة صدر "بوش أب"

ومنها نوع لاصق يعمل على تضخيم منطقة محددة، ومنه الكامل وتستخدمه الفتاة ذات الثدي المسطح.

- الملابس الداخلية التحتية "بوش أب"

وهناك أيضا منها أنواع فمنها الكامل الذي يشمل المنطقة بأكملها من فخذ ومؤخرة، ومنه القطع المنفصلة لمناطق معينة، ومنه "البكيني".

- البيبي دول "بوش أب"

وهناك من تخشى من أن يكون شكلها غير مستحب بعد ارتدائها، ولذلك تمت تصنيع بيبي دول مبطن لضب شكل الجسم.

أما البوش أب الرجالي، فيستخدمونه لإبراز مدى قوتهم وبروز عضلاتهم.

- بوش أب لعضلات الكتفين:

فمنه عباره عن لاصقة، وآخر ملتصق بتيشيرت.

- بوش أب البطن:

فهي لاصقة أو تيشرت لتبرز تقسيمه البطن وتفريغاتها.

- بوش أب لعضلات الصدر

وهي من أكثر المبطنات التى يستخدمها الرجل ليظهر مدى قوته وجسمه الرياضي.

- البوش أب الكامل

وهو عباره عن قميص يحتوى على لاصق للذراعين والصدر والبطن.

وهناك بوش أب مشترك بين الرجال والنساء وهو لاصقة "السمانة" وذلك لتجنب شكل الساق الرفيعة.

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