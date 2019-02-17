منها تجنب التدخين.. نصائح عليك اتباعها لتجنب مرحلة "الخرف"

عند التقدم في العمر يصاب بعض الأشخاص حول العالم بالخرف لتدهور وظائف الدماغ تدريجيًا وللتغلب على ذلك قدمت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مجموعة من النصائح منها:

- تجنب التدخين

يزيد احتمال الإصابة بالخرف لدى المدخنين بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بغير المدخنين، وذلك بسبب المشكلات التي يتسبب بها التدخين لنظام تدفق الدم إلى الدماغ، وزيادة احتمال الإصابة بالالتهابات التي تسببها السموم الناجمة عن التخدين.

- ممارسة نشاطات فكرية

أن الأشخاص الذين يتوقفون عن ممارسة النشاطات الفكرية هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف، لذا يُنصح بممارسة النشاطات الفكرية بشكل مستمر مثل حل الألغاز وقراءة الكتب الصعبة، وذلك لبناء قدرة الدماغ على مقاومة الخرف.

- اتباع نظام غذائي

ينصح باتباع نظام غذائي لا يحتوي على الدهون المشبعة، وتناول الفاكهة والخضراوات وزيوت السمك، لأنه يساعد على توفير العناصر الغذائية للجسم بشكل عام، والدماغ بشكل خاص، الأمر الذي يساهم في مقاومة الخرف.

- الامتناع عن الإفراط في تناول الكحول

يمكن أن يتسبب الإفراط بتناول الكحول بتلف في المخ، ويقلل من إنتاج المادة البيضاء في الدماغ، ما يتسبب بمشكلات وظيفية في الدماغ، كما يؤدي الإفراط في تناول الخمر إلى التأثير سلباً على كيفية تخزين الفيتامين B1 الذي يساهم في الحماية من الخرف.

- ممارسة التمارين الرياضية

يعتبر النشاط البدني سواء أكان رياضياً أو جهداً عضلياً، أحد أفضل الطرق لتقوية الجسم ومناعته، وبالتالي التقليل من مخاطر الإصابة بالخرف.

- الوقاية من مرض السكر

يتم العثور على البروتين المرتبط بمستويات عالية من السكر لدى معظم المصابين بمرض الخرف، لذا ينصح العلماء باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من مرض السكري.

- الاختلاط بالآخر

يساهم الاختلاط بالآخرين، في تقوية المهارات اللغوية والذهنية، وخاصة عبر الاشتراك في الحوارات أو النقاشات الفكرية والثقافية والعلمية التي تبقي الذهن في حالة مستمرة من النشاط.

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