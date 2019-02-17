انت الان تتابع تفاصيل خبر عشرات المراكز الصحية في السعودية آيلة للسقوط والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 فبراير 2019 06:48 مساءً - كشف تقرير صادر عن مديرية الشؤون الصحية في منطقة الطائف السعودية، وجود 41 مركزاً صحياً غير جيد إنشائياً، مشيراً إلى أن الدفاع المدني أوصى بإخلاء بعض منها.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن عشرات المراكز الصحية آيلة للسقوط، وأُغلقت نهائياً دون إيجاد بديل عنها، في حين دُمج بعضها في مراكز أخرى، وهو ما فاقم معاناة المرضى والمراجعين.

ورصدت الصحيفة العديد من المراكز المغلقة في مواقع سياحية، كالهدا والشفاء وبني مالك، فضلاً عن تهالك مباني العديد منها في أحياء وسط الطائف كالشطبة والشهداء الشمالية والجنوبية وشهار وغيرها.

وأشارت إلى تعطل عمل مركزي الهدا والشفا يومي الجمعة والسبت، إذ تحول جميع الحالات إلى مستشفيات وسط الطائف التي تقع في مبانٍ سيئة أوصى الدفاع المدني بإخلائها مسبقاً.

وفيما تحاول صحة الطائف حل هذه الإشكالية من خلال البحث عن مبانٍ مستأجرة بديلة، يرفض ملاك العمائر تأجيرها نظراً لتأخرها في صرف الإيجارات، فضلاً عن قيامها بإصلاحات وتعديلات داخل المباني تمنع الاستفادة منها لاحقاً.