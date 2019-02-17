أحدث جهاز لكشف انتحال الشخصية ..ووداعا لجملة ” انت ما تعرفش أنا مين “

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 05:33 مساءً - ماذا لو امتلكنا أجهزة إلكترونية فائقة القدرات تمكننا من كشف هوية كل من يعبر خلالها ، لتكشف لنا المدعين والمحتالين الذين يزعمون انتمائهم لجهات رسمية أو سيادية .

جهاز يكشف لنا الحقيقة ويعرى المدعين من زعمهم خاصة وقد انتشرت ظاهرة انتحال صفة بعض الموظفين العموميين بالدولة، وخاصة المسئولين بالجهات الرسمية والسيادية

وأسهمت هيئة الرقابة الإدارية فى توعية المواطنين بهذا الشأن ونداءها بضرورة التحقق من هوية كل من يدعى انه احد المسئولين فى الجهات الرسمية ،وهو النداء الذى استجاب له عدد من المواطنين الشرفاء مما كان له بالغ الأثر فى قيام الهيئة بضبط منتحلى الصفة وأصحاب النفوذ المزعوم.

تحققت النتائج بأسرع من المتوقع ، حيث ضبطت الهيئة (م.ع) دبلوم فنى صناعى لانتحاله صفة محام عام أول بالنيابة العامة، وبحوزته بطاقة شخصية مزورة منسوب صدورها إلى وزارة العدل، واستغل صفته المزعومة بالتردد على المصالح والجهات الحكومية والتدخل لإنهاء مصالح المواطنين نظير حصوله على مبالغ مالية.

كما ضبط (ط.ف.م) الشهير ب (ط.رحيم) منتحلاً صفة مستشار الدولة للأمن القومي للمعلومات لاحتياله على أربعة مسئولين بالدولة ومواطنين أخرين لتحقيق منافع ماديه لنفسه.

ضبط أيضا (أ.ف.م) لانتحاله صفة عميد بهيئة الرقابة الإدارية، وذلك للاحتيال على عشرة مواطنين زاعما لهم مقدرته على إنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية ليحصل لنفسه على مبالغ مالية مقابل ذلك.

وفى ذات السياق ضبطت الهيئة بمحافظة السويس (ك.أ.ح) موظف سابق بالمعاش بإحدى شركات التأمين، منتحلاً صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية للاحتيال على بعض التجار والأطباء والجمعيات وأصحاب الشركات، بغرض الحصول منهم على مبالغ مالية لمساعدة الحالات الإنسانية مدعيا منحها لغير القادرين.