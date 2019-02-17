بعد أكل 20 قطة لجثة صاحبها.. بيطري يوضح الطريقة الصحيحة لاقتناء الحيوانات بالمنزل

واقعة مخيفة بعد التهام نحو 20 قطة جثة عجوز كان يعمل مأمورًا للضرائب في منطقة الساحل بالقاهرة، حتى وفاته وحيدًا داخل شقته، بعد أن هاجمته جثمانه القطط الجوعى، حتى أبلغ الجيران عن رائحة كريهة تنبعث من شقته، التي كان يفضل إيواء القطط المشردة بها، ليسبب الحادث جدلا واسعًا بين محبي القطط بشأن طريقة تربيتهم.

قال الدكتور حافظ زينهم الطبيب البيطري لـ "هن" إن هناك احتياطات يجب أن يراعيها كل من يحب تربية أي نوع من الحيوانات سواء الكلاب أو القطط، أو حتى الطيور، وعلى رأسها المتابعه الدورية مع طبيب أو مستشفى بيطرية، كل شهرين على الأقل، لعمل الفحوصات اللازمة للتأكد من عدم وجود أمراض، ولمعرفة أنواع وجداول التطعيمات التي يجب أن يتناولها الحيوان.

ومن ضمن التطعيمات التي يجب تقديمها للحيوان حسبما أوضح الطبيب البيطري، السعار والقراع والجرب.

وأضاف "زينهم" أنه على مقتني الحيوانات التعامل معها كالإنسان ومتابعة تغيراته، سواء من ناحية نشاطه أو حتى تناوله للطعام، والتركيز على لون عيناه ودموعها، لأنها مؤشر المرض في الحيوان، بالإضافه إلى ملاحظه إفرازاته.

وأكد الطبيب البيطري أنه لا مانع من أن يتناول الحيوان الطعام الذي يتناوله أهل المنزل، ولكن مع مراعة عدم تقديم السكريات والحمضيات والثوم والبهارات بأنواعها للحيوان، وذلك لما لها من أضرار جلدية ومناعية قد تصيبه.

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