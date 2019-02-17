"كيف تسيطرين على نوبات غضب طفلك؟".. خبيرة أسرية تجيب

قالت لمى الصفدي الخبيرة الأسرية، إنَّ كل طفل يُصاب بنوبات الغضب من حين لآخر، وإنَّ مهمة الآباء التغلب والسيطرة عليها ومنع حدوثها مرة أخرى، فلن يحدث ذلك بالتصرف بعنف مع الأطفال أو حتى إصدار الأوامر الرافضة لرغبتهم، فلن يتجاوز الطفل عن تصرفاته، بل سينصرف لبعض الوقت ثم يعود لعناده من جديد.

وأضافت "لمى"، خلال لقائها ببرنامج "يوم جديد"، المذاع على قناة "الغد الإخبارية"، أنه يجب استهداف الأوقات السعيدة للطفل، وتخصيص وقت يومي للاسترخاء أو قراءة قصة أو حتى التنزه في الهواء الطلق.

وأوضحت أنّه غالبًا يستغنى الطفل عن نوبات الغضب عندما يستطيع أن يعبر عما في داخله بالنطق، قائلة: "إذا تمَّ معاملة الطفل بالطريقة القاسية كالصياح والسب والضرب أو حتى تجاهل مشاعر الطفل فسيسوء الوضع و يتدهور".

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