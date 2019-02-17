بالصور- لمحبي الأزياء الكلاسيكية.. نسقي إطلالتك على طريقة رضوي الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

تختار الإعلامية رضوى الشربيني دائمًا في إطلالاتها ببرنامجها "هي بس"، الذي يذاع على قناة سي بي سي، الأزياء الكلاسيكية بعناية وتميز، في الوقت الذي تواجه فيه بعض الفتيات صعوبة في تنسيق الملابس الكلاسيكية التي تناسبها؛ خاصة إذا كانت ترتديه يوميًا بسبب طبيعة عملها.

ويسهل عليكِ اختيار ملابسك لتحصلين على إطلالة كلاسيكية وأكثر أنوثة، إذ اعتمدت على الألوان الجريئة التي يعتقدها البعض لا تناسب الإطلالة الكلاسيكية فمن المتعارف عليه أن الألوان الثابتة مثل الأبيض والأسود والرمادي الداكن، من أبرز الألوان التي تناسب الملابس الكلاسيكية.

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واختارت رضوى الألوان الجريئة التي تناسب لون بشرتها، إذ اعتمدت على الأحمر والأزرق الفاتح، والأبيض، والأسود، ولكن عند اختيارها له تفضل ارتداء الإكسسوارات أو بنطلون منقوش بالألوان لتكون إطلالتها جذابة وعفوية.

وكثير من الفتيات لا تفضل ارتداء صيحة اللون الواحد حتى لا تكون الإطلالة غير ملائمة، إذ ظهرت رضوى بأكثر من إطلالة لتكسر هذه القاعدة التي تواجه بعض الفتيات

وفي الألبوم المرفق بالأعلى جمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" أبرز إطلالات رضوى الشربيني لتستوحي منها إطلالتك الكلاسيكية.