بالفيديو| ميس حمدان وشقيقتها تسخران من قصة حب "سارة وكايا"

قصة حب ولكن ذات طابع خاص بين فتاة مراهقة تدعى "سارة"، وشاب يدعى "كايا"، أثارت اهتمام الجميع وأصبحا حديث "السوشيال ميديا" خلال الأيام الأخيرة، مرددين العبارات التي كانا يتبادلاها خلال المواد المصورة مثل "مورنينج ياقلبي، كايا"، متلهفين لمعرفة باقي أحداث قصتهم. بدأت القصة بمقطع فيديو صورته الفتاة قالت من خلاله: "أنا مرتبطة بكايا يا جدعان، مورنينج عليك يا قلبي.. قلبي يا رب". ونشرت الفنانة ميس حمدان عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو بصحبة شقيقتها "دانا"، يسخران من قصة حب "كايا وسارة"، بأغنية بطريقة تثير الضحك، مرددين: "يا سارة كووووويا كوووووويا". يذكر أن "كايا" أعلن انتهاء قصة حبه مع "سارة"، وذكر: "بعد 3 سنين ارتباط جاية تسيبني النهاردة، أبوها اتصل بيا وبيقولي يا ابني كل شيء قسمه ونصيب تعالي خد حاجتك، حسبي الله ونعم الوكيل عمري ما تخيلت إن دي تكون النهاية يا سارة والله مش هسكت اللي بيحب كايا يدعيلي من قلبه"، مؤكدًا أنه لن يستسلم ولن يتركها تضيع من بين يديه، بحسب قوله. ​

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