بالصور| كاميلا كابيلو بالحجاب في مسجد بالإمارات

أحيت المغنية الأمريكية، كوبية المولد، كاميلا كابيلو حفلا غنائيا في دبي ضمن فعاليات مهرجان "Red Fest DXB".

وحرصت "كابيلو" على زيارة مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي خلال تواجدها بدولة الإمارات العربية المتحدة، وارتدت حجابًا على رأسها داخله.

ونشرت "كابيلو" صورة لها من داخل المسجد، عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "الكاتب أنتوني بورداين هو واحد من الأشخاص المفضلين لي قال في أحد المرات (يبدو أنه كلما أتعرف على المزيد من الأماكن، كلما أدرك كبر حجم هذا العالم).. هذا صحيح للغاية، أحب السفر من مكان لآخر والتعرض لثقافات مختلفة، تجعلني أشعر أن العالم أكبر من عالمي الصغير".

وأضافت أنها ارتدت الحجاب احتراما لقدسية المسجد، بمساعدة فتاة لا تعرفها بأحد المتاجر، وقالت عنها: "لم نكن نتحدث اللغة ذاتها لكنها كانت مبتسمة خلال مساعدتها لي وكأنها صديقة مقربة".

واختتمت "كابيلو" رسالتها: "لا أستطيع وصف تلك التجربة، لكن مثل تلك التجارب تمنحني شعورًا خاصًا بالقرب ومحبة الناس".

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