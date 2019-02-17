لمن ترغب في تنحيف وجهها بالماكياج إليك هذه النصائح

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - مثلما هناك خدع ذكية لتنحيف مظهر جسمك باستخدام الملابس، توجد أيضا أفكار لتنحيف حجم وجهك بالماكياج، فإذا كان مظهر وجهك لايرضيك لأنه ممتليء قليلا، إليك فيما يلي أهم النصائح الفعالة لتنحيف حجمه.

1- استخدمي برايمر للتخلص من الانتفاخات

يساعد البرايمر عالي الجودة على خلق مظهر أملس ونحيف ونقي لبشرتك عند وضع الماكياج وينصحك الخبراء بتنعيم وجهك قبل وضع باقي مكونات الماكياج لأنه يساعد على شد البشرة والتحكم في الانتفاخ الموجود بها مما يمنح وجهك مظهرًا أنحف ويثبت ماكياجك في مكانه طوال اليوم وبالتالي لا تضطرين لإعادة تطبيقه.

2- حددي خديك مستخدمة فرشاة مستوية

يلجأ خبراء الماكياج لهذه الخدعة ويمكنك استخدامها في المنزل، وهي استخدام فرشاة مستوية لتحديد خديك بخفة بوضع بودرة التحديد في خط نازل يحدد زوايا خديك مع إضافة المزيد من البودرة تدريجيا حتى تحصلي على الطلة التي تريدينها، وذلك مع المزج لمنع ظهور خطوط خشنة، وفي الحال سيبدو وجهك أنحف.. ويمكنك استخدام نفس الخدعة على جانبي الأنف.

3- ابدأي في استخدام برونزر لتنحيف كل الوجه

يضفي البرونزر لمعة صحية ويخلق وجهًا نحيفًا بشكل طبيعي، ويمكنك وضعه على كل أنحاء وجهك، وينصح الخبراء باستخدام فرشاة بودرة لخلق شكل الرقم 3 بدءًا من الجبهة ونزولا بخديك وحتى الفم وعلى جانبي الوجه.

4- فتحي وجهك وعينيك باستخدام بودرة تفتيح

تعمل بودرة الإضاءة بشكل مثالي لخلق طلة نحيفة حول الأنف والعينين، ولعمل ذلك ببساطة مرري البودرة تحت عينيك وأسفل أنفك للحصول على وجه متناسق اللون.

5- استخدمي لونين من أحمر الخدود على عظمتي الخدين

استخدام لونين من أحمر الخدود طريقة سهلة لنحت وجهك ومنحه شكلًا أنحف، ولعمل ذلك ابدئي بتمرير لون أغمق عن لونك المفضل على عظمتي الخدين ثم أضيفي اللون الأفتح أسفل اللون الغامق مع إزالة أي لون زائد من الفرشاة عند كل تمريرة مع المزج.

6- أبرزي عينيك وشفتيك لإبعاد النظر عن خديك

تعتبر منطقة الخدين هي المشكلة التي ترغب معظم النساء في تنحيفها، وبالتركيز على إبراز ماكياج شفتيك وعينيك فأنت بذلك تبعدين الانتباه عن خديك، ولعمل ذلك استخدمي إطلالة بارزة بالماسكرا وظل العيون وأحمر الشفاه.

7- امنحي حاجبيك بعض الاهتمام

قد تندهشين عندما تعلمين أن الحجم الصحيح وكثافة الحواجب يلعبان دورا كبيرا في إطلالة وجهك النحيفة، فيقول الخبراء أنه لخلق قوس محدد على الحواجب الغير رفيعة والغير سميكة جدا أيضا، حيث يعمل هذا القوس على سحب وجهك لأعلى مما يمنحه إطلالة أنحف بطريقة طبيعية.