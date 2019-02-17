"امتنع عن هذه المأكولات والمشروبات فورا".. هكذا تحمي نفسك من حصوات الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

قال معهد الجودة في القطاع الصحي الألماني، إنه يمكن تجنب الإصابة بحصوات الكلى من خلال شرب كمية كافية من الماء بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر يوميًا.

وأضاف المعهد الألماني، أنه ينبغي أيضًا الابتعاد عن بعض المشروبات مثل الليمونادة، والمشروبات الغازية؛ نظرًا لأنها تحتوي على حمض الفوسفوريك، الذي يرفع خطر نشوء حصوات الكلى.

كما ينبغي الإقلال من الأغذية المحتوية على "الأكسالات" مثل السبانخ والشوكولاتة والجوز (عين الجمل).