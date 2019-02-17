بالصور - هذه التنورة تغازل أنوثتك في الربيع.. وهكذا تنسقيها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

تتربع تنورة القلم الرصاص المزدانة بنقوش الزهور على عرش الموضة النسائية في ربيع/صيف 2019 لتغازل أنوثة المرأة وتمنحها إطلالة مبهجة تأسر الألباب.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية زيلكه جيرلوف، أن تنورة القلم الرصاص “Pencil Skirt” تعد عنوانا للأنوثة؛ حيث تمتاز بقصة ضيقة تساير خطوط القوام وتسلط الضوء على المنحنيات الرقيقة، ويصل طولها إلى الركبة، فضلا عن طابعها الأنيق.

وأضافت جيرلوف، أن تنورة القلم الرصاص تتزين هذا العام بنقوش الزهور، التي تضفي عليها مزيدا من الرقة والأنوثة، مشيرة إلى أن نقوش الزهور تطل في بعض الموديلات بألوان هادئة وناعة، وتطل في موديلات أخرة بألوان زاهية وصارخة.

وتمتاز تنورة القلم الرصاص المزدانة بنقوش الزهور بتنوع إمكانيات التنسيق؛ إذ يمكن تنسيقها مع بلوزة أحادية اللون للحصول على إطلالة أكثر هدوءًا، في حين يمكن الحصول على إطلالة أكثر جرأة وجاذبية من خلال تنسيقها مع بلوزة تزدان هي الأخرى بنقوش الزهور. ويمكن التألق بهاتين الإطلالتين في العمل.

كما يمكن الحصول على إطلالة تناسب أنشطة أوقات الفراغ من خلال تنسيق التنورة مع تي شيرت مطبوع.