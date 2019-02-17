الدم الذهبي.. ماذا تعرف عن فصيلة الدم الأكثر ندرة في العالم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أميرة عبد الرازق
عند الحديث عن فصائل الدم، فهناك فصائل الدم المعروفة "A" و"B" و"AB" و"O" وهي عبارة عن مجموعات كبيرة من فصائل الدم يندرج تحتها كثير من التصنيفات.. ولكن هل سمعت من قبل عن فصيلة الدم الذهبي؟ أو فصيلة "Rhnull"؟.
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