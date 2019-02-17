ويلبيك يتضامن مع صلاح ضد العنصرية

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 01:09 مساءً - أعلن لاعب فريق آرسنال “داني ويلبيك” تضامنه مع نجم فريق ليفربول “محمد صلاح” بعد تعرضه لهجوم عنصري من قِبل جماهير نادي وست هام.
وألتقى الفريقان يوم 4 فبراير الجاري في الدوري الإنجليزي حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وتعرض “صلاح” لهتافات عنصرية من مشجعي وست هام، مما دفع إدارة المطارق وشرطة لندن إلى فتح تحقيق رسمي في تلك الواقعة.
وقال “ويلبيك” في تصريحات لصحيفة “البيان” الإماراتية: “أنا أشعر بحزن شديد لما حدث، إنه أمر مرفوض ويجب أن يتوقف ليس في إنجلترا بل في كل ملاعب العالم”.
وأضاف: “نحتاج إلى قرارات رادعة”.
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