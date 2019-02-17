صراع مرتقب بين قطبي مانشستر لضم لاعب وولفرهامبتون

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 01:09 مساءً - ينوي كلًا من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الدخول في صراع قوي، خارج الملاعب، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لحسم صفقة هامة.
ويسعى القطبان إلى تعزيز صفوفهما في نهاية الموسم الحالي.
وذكرت صحيفة “ديلي إكسبريس” الإنجليزية أن كلا الناديين يتصارعان على الظفر بخدمات اللاعب “روبن نيفيز” من صفوف فريق وولفرهامبتون.
اللاعب صاحب الـ21 عامًا قدم أداءً مميزًا مع الذئاب، في الموسم الماضي في التشامبيونشيب، عند انتقاله إلى الفريق قادمًا من بورتو مقابل 15.8 مليون جنيه إسترليني وساهم في تأهلهم إلى البريميرليج.
وأوضحت أن المدرب “بيب جوارديولا” من أشد المعجبين بقدرات اللاعب البرتغالي الشاب منذ فترة طويلة، وطلب من إدارة السكاي بلو نقله إلى ملعب الاتحاد في الصيف القادم.
وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن مانشستر يونايتد لديه رغبة مماثلة في ضم “نيفيز” وإن كانت الإدارة لا ترغب في دفع المبلغ المطلوب من قِبل وولفرهامبتون والذي يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني.
ويمتلك “نيفيز” وكيل أعمال شهير وهو “خورخي مينديز” والذي لديه علاقات جيدة للغاية مع مسئولي مانشستر يونايتد، الأمر الذي قد يلعب دورًا في تلك الصفقة المرتقبة.
يُذكر أن “نيفيز” يمتلك عقدًا ساريًا مع وولفرهامبتون حتى عام 2023.
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