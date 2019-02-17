شاهد – هنا الزاهد تتغزل في خطيبها أحمد فهمي

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 01:09 مساءً - نشرت الفنانة الشابة هنا الزاهد، صورة لها تجمعها بخطيبها الفنان أحمد فهمى، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وكتبت هنا على الصورة التى نشرتها قائلة: “ربما لم اخبرك بهذا من قبل ولكن يجب ان تعرف انه لا يوجد شيء لدى افضل من ان تكون بجانبي صديقي المفضل رجلي كل شئ”

ويشترك فهمى وهنا الزاهد فى تصوير مسلسل “الواد سيد الشحات”، وهو مجموعة حلقات منفصلة، بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، تأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، إخراج أحمد الجندى.