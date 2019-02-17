الأهلي يدرس الداخلية بالفيديو قبل موقعة الدوري

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 01:09 مساءً - يبدأ الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دارسة الداخلية غدًا استعدادًا للمباراة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يواجه الداخلية يوم الربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ23 من المسابقة المحلية.

ووفقًا للموقع الرسمي للأهلي فإن الجهاز الفني حصل على عدة فيديوهات لفريق الداخلية، لدراسته بشكل جيد.

ويرغب لاسارتي في الوقوف على نقاط القوة والضعف في فريق الداخلية قبل مواجهة الفريقين.

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ويستأنف الأهلي تدريباته غدًا الإثنين بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق اليوم بقرار من الجهاز الفني، تجنبًا لتعرضهم للإرهاق.

كما يعقد لاسارتي محاضرة فنية مع لاعبي الأهلي قبل انطلاق المران غدًا، لمناقشة إيجابيات وسلبيات مواجهة الإنتاج الحربي التي أقيمت مساء أمس.

ويسعى الجهاز الفني إلى علاج أزمة إهدار الفرص التي عانى منها الفريق في مواجهة الإنتاج الحربي أمس، وسيتم تخصيص جزء من المحاضرة الفنية للحديث عن هذه السلبية وأهمية المرحلة المقبلة التي لا تقبل خسارة أية نقاط جديدة في مشوار الدوري.

وكان الأهلي قد فاز على الإنتاج الحربي بهدف نظيف عن طريق عمرو السولية في المباراة التي شهدها ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري.