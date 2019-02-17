احدث طرق السرقة .. يسرق مقعدا من سوبر ماركت بطريقة ماكرة – فيديو

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 01:09 مساءً - أقدم رجل على سرقة سوبر ماركت بشكل غريب وغير متوقع.

ووفقا لما نشره موقع لايف ليك، ألقي القبض على شخص، بتهمة سرقة مقعد من متجر بمدينة لاسي الأمريكية الأسبوع الماضي، وبلغ قيمة المقعد 70 دولارا.

وكانت كاميرات المراقبة رصدت لحظة تسلل الرجل نحو المقعد، ثم جلوسه أعلاه ودورانه به حول نفسه عدة مرات، ثم نهوضه ومغادرته بالمقعد، بعد أن راقب المتسوقين حتى لا يراه أحدهم وهو يغادر، ولحسن حظه أنه كان بالقرب من الباب مباشرة فسحب المقعد على عجلاته بهدوء ثم غادر.

وكان العاملون اكتشفوا غياب المقعد وعرفوا السبب بعد مراجعة الكاميرات، وأبلغوا الشرطة عن